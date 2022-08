Clubes pedem liberação da venda de cerveja nos estádios de SP 

Representantes de clubes paulistas almoçaram com o governador Rodrigo Garcia e pediram liberação da venda de cervejas com álcool nos estádios.

Representantes de clubes paulistas foram convidados para um almoço com o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), na última segunda-feira (8.ago), na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), e pediram a liberação da venda de cervejas com álcool dentro dos estádios.

Antes do almoço, os clubes já haviam passado o desejo para Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF. A solicitação foi reforçada para Rodrigo Garcia, que buscará se manter no cargo nas próximas eleições.

Vale lembrar que o veto ao comércio de bebidas alcoólicas nos estádios esteve perto de chegar ao fim em 2019, após projeto de lei, de Itamar Borges (MDB), que revogaria a lei anterior. O texto foi aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), mas acabou vetado pelo então governador João Doria (PSDB).

Em fevereiro deste ano, o São Paulo entrou com uma ação em que pedia o reconhecimento do direito de comercializar bebidas alcoólicas no Estádio do Morumbi durante partidas de futebol alegando uma inconstitucionalidade no decreto de proibição. A Justiça Estadual, porém, entendeu que o veto é constitucional e o manteve em vigor.

Deste modo, a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol em São Paulo está próxima de completar 26 anos. Entre os estados com as principais equipes do Brasil, apenas São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas ainda proíbem a venda de álcool em jogos de futebol. Os clubes paulistas devem seguir pleiteando a liberação nos próximos meses.