Quarentena – Clubes de lazer ficam abertos neste domingo

O clubes, Assary e Votuporanga, continuam abertos neste domingo, mesmo após a determinação por meio de uma liminar da Procuradoria Geral do Estado, que derrubou os decretos realizados pelo prefeito João Dado que flexibilizou diversos setores do município para funcionamento de acordos com normas de segurança, segundo a Prefeitura.

Diretores de ambos os clubes disseram neste sábado que não foram notificados pela determinação e aguardam um parecer da Prefeitura para continuarem abertos ou não durante a pandemia.

A procuradoria do município entrou com recurso e nesta segunda-feira (18) já deverá ter um parecer do Estado.

Neste domingo os clubes continuam em funcionamento, mas garantem que seguem todas as determinações de segurança exigidas por órgãos de saúde e vigilância sanitária.