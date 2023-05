Clube de Fronteira (MG) inaugura parque flutuante no rio Grande

Nova atração conta com drive-thru marítimo, passeio de ‘banana boat’ e piscina com toboágua dentro do rio

Náutico Parque Aquático, em Fronteira (MG) (Divulgação)

O Náutico Parque Aquático inaugurou nesta semana no rio Grande, em Fronteira (MG), o primeiro parque flutuante da região. A nova atração conta com drive-thru marítimo, passeio de “banana boat” e uma piscina com toboágua dentro do rio.

Intitulado de Flutua Parque, a nova atração é uma inspiração de parques comumente encontrados em cima do mar em outras partes do Brasil.

“O Náutico Fronteira surgiu em função do rio, com a abertura do parque aquático meio que o rio tornou-se um coadjuvante. Com essa nova atração queremos trazer de volta os nossos visitantes para o rio”, disse Denis Lima, gerente de marketing do Náutico Parque Aquático.

A nova atração que esta disponível para visitação desde a última quinta-feira, dia 11, visa a atender o turismo aquático regional. A região de Fronteira (MG) e Icém (SP) é uma das mais visitadas na região.

“Vai ser um parque que irá atender desde quem vem no parque aquático bem como as pessoas que estejam navegando pelo rio. O bar, inclusive, terá o diferencial do drive-thru marítimo, em que o turista de lancha ou barco vai poder parar para pedir um drink ou lanche. Outro diferencial é que vamos oferecer passeios de embarcações, como lancha, jet ski”, contou Denis.

A história do Náutico Parque Aquático começou há 30 anos, quando os amigos Jorge Abukater e Salomão de Freitas, que fizeram engenharia juntos na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), resolveram criar uma estrutura de lazer nas redondezas do rio Grande.

No início, o local conhecido como Náutico tinha como foco a pescaria na beira rio. A partir do sucesso foi lançada uma prainha com quiosques e uma lanchonete. E assim, gradativamente, o local foi crescendo até se tornar termas, em 2020, com o poço de água quente, naturalmente termal.

Atualmente, além da tradicional pescaria, o local conta com piscinas com ondas, toboáguas e playground. A expectativa dos investidores é que no futuro o local dobre sua capacidade de hospedagem.

“O nosso grande diferencial é o rio Grande. Ninguém consegue copiar ele, porque é um presente de Deus para nós. O Flutua Parque representa nosso primeiro passo para dentro do rio Grande. Nossas expectativas são as melhores. Esperamos que o rio Grande seja um novo ponto de chegada para novos visitantes e sócios”, comenta a CEO, Mariana de Freitas.

O Náutico Parque Aquático fica localizado em Fronteira (MG), a 138 quilômetros de Votuporanga, tendo como principais visitantes moradores do Noroeste Paulista e do Triângulo Mineiro.