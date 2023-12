Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do 7º Dia é homenageado na Câmara 

De iniciativa do vereador Thiago Gualberto (PSD), proposta foi acatada pelos parlamentares; honraria foi entregue na 44ª sessão ordinária desta segunda-feira.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP tem em sua essência a valorização dos munícipes que se destacam e elevam o nome da cidade nos mais variados segmentos. Cumprindo esse papel, a 44ª sessão ordinária desta segunda-feira (4.dez) foi marcada por uma homenagem, de autoria do vereador Thiago Gualberto (PSD), ao Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do 7º Dia pelos relevantes serviços prestados à comunidade.

Na justificativa o vereador salientou que “considerando que no ano de 1968 surgia o Clube de Desbravadores, na antiga sede da Igreja Adventista do 7º Dia, tornando realidade, um sonho antigo. Considerando que o Clube de Desbravadores foi fundado por Geraldo Alvarenga, com apenas 10 integrantes. No ano de 1980, recebeu o nome de Brisa Suaves que foi escolhido, pelo então diretor João Jacinto Polizeli, e posteriormente sua logo foi desenhada por César Ramalho que é usado até hoje.”

Em seguida o parlamentar emenda: “Considerando que os ‘Desbravadores’ é uma organização mundial que tem como objetivo desenvolver o potencial físico, mental, espiritual e social de crianças e adolescentes, que demonstram habilidade com a disciplina através de ordem unida e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. Trabalham no combate contra o uso do fumo, álcool e drogas. Prestam também socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazem procuram desenvolver amor a Deus e a Pátria e, além disso, fazem muitos amigos. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países, com 90.000 sedes e mais de 2 milhões de participantes. Existem oficialmente desde 1950 como um programa oficial da Igreja Adventista do 7º Dia.”

Em Votuporanga, o clube marcou presença em vários acampamentos e eventos promovidos no município, e também em outras cidades, e no ano de 2023, na liderança de Cristiane Gomes Polizeli Merlotti Rodas participaram de diversas atividades, desfiles, campanhas de saúde, acampamentos e de um grande acampamento em junho que reuniu cerca de 26 mil pessoas.

“Considerando que o Clube de Desbravadores Brisas Suaves possui cerca de 70 participantes ativos, sendo 50 adolescentes que trabalham em equipe procurando sempre serem úteis à comunidade. Considerando que esses jovens têm se destacado no cumprimento desta missão, proporcionando aos seus membros um ambiente seguro e desafiador para aprenderem e crescerem. Dentro desse contexto, torna-se justa que esta Casa de Leis, formada por legítimos representantes do povo votuporanguense, enalteça esse exímio trabalho desenvolvido por jovens que em busca de um mundo melhor, estão sempre prontos para servir ao próximo”, concluiu Thiago Gualberto.

A concessão do Voto de Congratulação foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares e a entrega acompanhada por amigos, familiares e pela comunidade representada pelos munícipes presentes no Palácio 8 de Agosto.