Clube da Leitura de contos terá encontro inaugural no FLIV

Inscrições estão abertas; primeiro encontro durante o Festival Literário de Votuporanga abordará obra de Clarice Lispector no dia do seu centenário.

O Festival Literário de Votuporanga – FLIV está com uma programação diversificada na sua décima edição, que será promovida em formato on-line nessa semana, de 10 e 13 de dezembro. Entre as atividades formativas promovidas por um dos maiores eventos multiculturais do Estado, está o Clube da Leitura: Contos Brasileiros, que fará o seu encontro inaugural no dia 10 de dezembro, abordando obra de Clarice Lispector, em comemoração ao seu centenário.

O “Clube da Leitura: Contos Brasileiros” é promovido pelo IFSP Votuporanga e busca estimular o letramento literário, em que os textos serão lidos, previamente, pelos participantes e debatidos, por meio de uma plataforma virtual, sob a orientação de um professor da área de Letras e de um aluno bolsista.

“Não é necessário conhecimento formal de teoria literária. Toda a população é convidada a participar. Os contos serão apresentados, por meio de uma breve contextualização, e os participantes serão estimulados a apresentarem leituras e/ou impressões sobre as obras”, explicou o professor Eduardo Cesar Catanozi.

Espera-se, com o projeto, aproximar a literatura dos leitores, fomentando a criticidade e leituras menos referenciais de textos polissêmicos. A iniciativa é coordenada pelo Centro de Línguas (CeLin) do IFSP de Votuporanga, que conta com os professores Lucimar Bizio, Marina Machado, Maria Cristina Lalo, Aliana Camara e Eduardo Catanozi.

Os encontros semanais seguirão até fevereiro de 2020. Entre as escritores previstos para discussão, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Caio Fernando Abreu e Rubem Fonseca.

Inscrições:

Interessados em participar do Clube de Leitura podem fazer a inscrição até dia 9. Os encontros serão on-line e gratuitos. Para confirmar a participação acesse o site http://vtp.ifsp.edu.br/.

FLIV On-Line

O Festival Literário de Votuporanga comemorará a marca de dez anos de encontro literário, de forma on-line. O novo formato anunciado pela organização, inclui apresentações virtuais. Toda a programação poderá ser conferida pelo canal do FLIV no Youtube.