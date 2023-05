Clínica Veterinária Marques inaugura Creche e Hotel Pet

Com ambiente planejado e estruturado a clínica se torna referência também em conforto aos “hóspedes”, enquanto seus tutores trabalham ou viajam. Ter um cãozinho hoje em dia é um grande desafio, pois nossa rotina está mais apertada e nossos bichinhos precisam de atenção e cuidado!

Pensando nisso a Clínica Veterinária Marques inaugurou no último sábado (6.mai) a Creche e Hotel Pet para atender uma crescente demanda. A ideia é você deixar seu cachorro no Hotel/Creche enquanto trabalha ou faz uma viagem! O ambiente foi todo planejado para receber os “hóspedes” da melhor maneira possível. O que não falta por lá é espaço onde os cães são devidamente cuidados com toda estrutura para que que eles se sintam realmente em casa.

“Nossa empresa é familiar, somos apaixonados pelos animais e nosso maior desejo é sermos a segunda família dos bichinhos que passarem por aqui” comentou a empresária Franciele Lima, sócia proprietária do local.

Com vasta experiência no ramo de pet shop e comportamento animal os sócios viram a necessidade de oferecer no hotel/creche, um local onde os clientes pudessem ter também serviços de qualidade como banho e tosa, clínica veterinária e pet shop com grande variedade de produtos.

“O tanto de amor que os donos de pets têm por seus bichinhos é proporcional ao quanto eles investem na saúde e na vida deles”, explica Fran que tem experiência com pets a mais de 18 anos.

“Quem tem um animal de estimação tem mais um membro na família. Eles são os ‘filhos’, os ‘irmãozinhos’, e demandam atenção permanente dos donos. Um animal exposto a mais atividades lúdicas e de interação tem uma sobrevida maior e também é mais inteligente, porque é constantemente estimulado”, ressalta Franciele.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga o médico veterinário e também proprietário da clínica falou sobre as exigências para a entrada dos animais no hotel/creche e também sobre a leishmaniose, acompanhe:

DV: Dr. André o que será necessário para que os pets possam dar entrada nos serviços de hotel/creche oferecidos pela Clínica Veterinária Marques?

“Para a entrada no hotel e na creche será realizado um controle sanitário de todos. As exigências são: todas as vacinas em dia, remédio anti-parasitário externo que é a medicação para carrapatos no prazo que o laboratório exige, medicação para vermes (prazo de 4 meses), caso o proprietário do animal opte estaremos disponibilizando o exame de sangue na entrada e na saída do pet”.

DV: Estamos em período de aumento de casos de leishmaniose que é uma doença grave transmitida pela picada do popularmente conhecido ‘mosquito palha’, em relação à isso quais as exigências?

“No caso da leishmaniose vamos pedir que o animal ou venha encoleirado ou venha vacinado, o ideal mesmo é que tenha os dois, porém sabemos que a vacina da leishmaniose é um protocolo mais caro e nem todos têm condições, então pelo menos que o pet venha encoleirado com aquelas coleirinhas brancas (Bravecto, Nexgard, Scalibor, FrontMax por exemplo) tudo dentro do prazo de validade correto.

Hoje temos a vacina da leishmaniose, é uma vacina mais cara e que não exclui a necessidade do uso da coleira. Então os pets que utilizam a vacina elas não devem ser utilizadas isoladas.”

Alexandre Menezes também sócio proprietário do novo empreendimento contou como vai ser o serviço de hotel/creche:

Aqui os pets vão receber muito amor, carinho e preparo altamente qualificado que todos aqui têm para cuidar dos animais. Além disso a necessidade que eles precisam para gastar as energias para em casa não ficarem estressados ou entediados”, explicou Alexandre.

A interação com outros animais também vai ser explorada: “Também a questão da interação e socialização com outros cães e pessoas que muitos donos não conseguem administrar diariamente por causa da correria”, complementa.

Os horários também serão planejados pensando na rotina dos animais, para tentar manter o mais próximo possível do normal, tudo com monitoramento de câmeras de segurança 24 horas.

DV: Alexandre como surgiu a ideia de criar aqui na Clínica esse espaço hotel/creche?

“A história de como o hotelzinho surgiu é bem longa. Desde criança, eu e o André, meu primo, quando minha tia viajava, eu e a Fran já namorávamos e o André então ficava com a gente. O André desde pequeno tinha um amor muito grande pelos animais, ele já sonhava em ser veterinário e a Fran mexia com banho e tosa, então, ele sempre falava: “Qualquer dia nós vamos trabalhar juntos, Fran” e acabou esse sonho se concretizou e deu muito certo. Começaram a trabalhar juntos em algo mais simples e com o tempo pegamos mais intimidade… As vezes os clientes deixavam os bichinhos no lugar, o André foi pegando e no final ele ficou com 3 cachorros, pegou um sítio e cuidou dos cachorros, depois, ele saiu do sítio e veio morar na cidade, e esses cachorrinhos ficaram aqui nos fundos, e nós 3 pensamos juntos: “Rapaz, seria bom ter um hotelzinho” e foi daí que veio a idéia de montar esse hotelzinho pra cachorro, aqui na cidade não tem nada desse tipo, tem pessoas que ficam com cachorros, que são responsáveis, ficam com os animais em casa, mas nada como um hotelzinho, então em conversas juntos dizíamos: “Vamos por essa idéia do hotel/creche em prática e isso já faz uns 2 anos, ficamos pesquisando, vendo idéias na internet… Eu e o André agimos muito pelo impulso, na hora que vamos ver e sem nem nos darmos conta, já está pronto…sempre foi assim!

Mostrei vídeos, fiz uma planta da estrutura e mostrei para o André e para a Fran, aí o André disse para irmos mais devagar pois estávamos apertados. Daí o pessoal começou a perguntar: “E o hotelzinho? Você sabe quem fica com os cachorros?” e eu disse para o André: “Bora montar isso daí?”, e então pegamos firme, de uns 6 meses pra cá e fizemos, achamos parceiros, o pessoal da Casa Quatro, o pessoal da São Geraldo tintas, então, tivemos muitos parceiros para que esse sonho pudesse ser realizado e hoje estamos aqui inaugurando esse novo espaço feito com muito carinho e cuidado para atender os pets”.

DV: Qual é o diferencial desse novo serviço de hotel/creche que vocês vão oferecer para os clientes?

“O diferencial nosso é isso, o carinho, o amor, a estrutura, o monitoramento, e o cuidado. Aqui temos ‘baias’ individuais para cada cachorro, vão ter momentos em que iremos falar com eles, colocar eles em um espaço para que possam interagir um com os outros. Se percebermos que os animais se sentem confortáveis com os outros, soltaremos e deixaremos eles brincando, porque isso ajuda no desenvolvimento. Trataremos cada um da melhor maneira para que eles se sintam confortáveis, estimulados e o principal felizes!”

A Presidente do Sincomerciários de Votuporanga Lia Marques esteve presente na cerimônia de inauguração e deixou uma mensagem parabenizando a clínica pelo novo espaço:

“Estamos muito felizes, mais um passo que a Clínica Veterinária Marques está dando. Um hotelzinho com atendimento de confiança e qualidade. Quem precisar viajar já sabe que agora tem um lugar para deixar o seu animalzinho. Parabenizo à todos, o André, a Fran, a Bia o Alexandre por mais essa conquista!” (Lia Marques)

Vale ressaltar que a Creche e Hotel da Clínica Veterinária Marques já está em pleno funcionamento proporcionando uma rotina divertida e saudável que alterna entre momentos de brincadeiras, exercícios e descanso, além dos cuidados com alimentação e higiene, é claro.

Endereço: Rua Ponta Porã, 3071

Bairro: Santa Luzia – Votuporanga

Telefones: (17) 99766-9335 e (17) 99605-5216

Instagram: clinicaveterinariamarques

Por Andrea Anciaes