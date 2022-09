Clínica Veterinária “Daniele Soler da Silva” inicia atendimento na segunda-feira 

Na unidade que fica na Av. Prefeito Mário Pozzobon, nº 3574, serão oferecidas consultas, tratamentos clínicos e cirúrgicos, tudo mediante agendamento prévio.

A Clínica Veterinária Municipal “Daniele Soler da Silva”, inicia os atendimentos ao público a partir desta segunda-feira (26.set). Na unidade serão oferecidas consultas, tratamentos clínicos e cirúrgicos, tudo mediante agendamento prévio; além de atendimentos de urgência emergência. Os serviços serão voltados para animais de pessoas de baixa renda e de protetores de Votuporanga.

Assim conforme consta na Lei Municipal nº 6.899, de 20 de setembro de 2022, a Clínica tem como objetivo “promover a assistência gratuita à saúde animal de cães e gatos, de pessoas comprovadamente de baixa renda, assim considerados aqueles participantes de algum dos programas sociais estabelecidos e mantidos pelo governo federal, conforme os requisitos definidos em Leis e Decretos Federais, residentes no município de Votuporanga, visando à promoção da saúde e do bem-estar animal, o diagnóstico de zoonoses e atendimento a animais vítimas de maus-tratos.”

Para receber o atendimento o dono do animal precisa estar cadastrado na unidade. Os cadastros serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, por assistente social. Assim que o cadastro for aprovado, a consulta será agendada.

A clínica fica localizada na Av. Prefeito Mário Pozzobon, nº 3574, próximo à Arena Plínio Marin. Unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, com atendimento ao público para cadastro e agendamento das 8h às 14h. O telefone para mais informações é o (17) 99793-7981.

Primeira Clínica Pública Veterinária do Estado

Votuporanga foi contemplada com a primeira clínica pública instalada pelo Governo do Estado de São Paulo. A obra foi custeada pela Secretaria da Saúde do Estado com investimento estadual de R$ 5 milhões, em terreno próprio do Município de 3.446,37 m² e 594 m² de área construída com recepção, sala de espera, triagem, consultórios, sala de medicação, laboratório, setor de internação, sala para infectocontagiosos e espaço de banho e tosa.