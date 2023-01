Clínica-Escola de Fisioterapia UNIFEV realiza mais de 7,5 mil atendimentos gratuitos em 2022

Pacientes são assistidos por alunos em estágio, supervisionados por docentes.

A Clínica-Escola de Fisioterapia da Unifev realizou 7883 atendimentos à comunidade em 2022. Os atendimentos foram totalmente gratuitos, realizados por alunos dos 5° e 7° períodos do curso, sob a supervisão de docentes.

Em regime de estágio, os estudantes vivenciaram na prática o tratamento de pacientes em diferentes áreas da fisioterapia, como a neurológica, dermato funcional, cardiovascular, holística, músculo esquelética, respiratória, ergonomia e saúde do trabalhador, saúde pública e geriatria.

Com o objetivo de priorizar toda comunidade em situação de vulnerabilidade social, as atividades foram realizadas na clínica anexa ao Câmpus Centro da Instituição, na Santa Casa de Votuporanga, no Lar Beneficente Viver Bem, na Casa de Repouso Amor a Vida e, de forma domiciliar, em pacientes com pouca ou nenhuma mobilidade.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Ana Paula Pelosi, os números foram expressivos. “Em 2022, a Fisioterapia atendeu 1.731 pacientes totalizando 7883 sessões. Além do suporte à população carente, a Unifev oferece uma rica experiência de formação prática aos futuros fisioterapeutas”, explicou.

Em 2023, os atendimentos retornarão a partir de fevereiro. Agendamentos e mais informações podem ser obtidos pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 899.