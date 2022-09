Clima: Tempo segue seco e sem previsão de chuvas em Votuporanga 

Umidade relativa do ar oscila em torno de 25%. Nas horas mais quentes do dia esse valor pode oscilar em torno dos 15%.

No entanto, não estão previstas quedas muito significativas de temperatura, além, das já vivenciadas nos últimos dias na cidade; por exemplo, para esta quinta-feira (1º.set), os termômetros devem variar entre 14ºC e 32ºC, porém, a umidade relativa do ar deve bater a casa do 20% e seguir abaixo do recomendado pelos órgãos de saúde.