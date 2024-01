Claudionor Chichetto é pré-candidato à Prefeitura de Valentim Gentil 

O ex-vereador, pastor evangélico, jornalista e empresário é ligado ao grupo do atual prefeito Adilson Segura e colocou seu nome à disposição.

A disputa pela Prefeitura de Valentim Gentil/SP nas eleições de 2024 tem mais um nome colocado à disposição como pré-candidato, o do ex-vereador, pastor evangélico, jornalista e empresário Claudionor Chichetto.

Multifacetado, Chicheto, de 47 anos, ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Valentim Gentil no mandato 2013/2016, inclusive ocupando a presidência da Casa de Leis. Atualmente filiado do partido Republicanos e ligado ao grupo do atual prefeito, Adilson Segura (PSD), integrou a assessoria de comunicação da Prefeitura.

Ao Diário, o valentim-gentilense Claudionor Chichetto, explicou que ainda não definiu a legenda, mas que colocou se nome à disposição do grupo político que pertence: “O que me motiva a colocar o meu nome à disposição é que eu penso que posso contribuir mais com esse município. Como vereador e ex-presidente da Câmara, me destaquei na busca de recursos e tenho muitas ideias e projetos que eu gostaria de apresentar à população para apreciação”.

“Esse é um dos motivos que me levam a colocar o meu nome à disposição, pois penso que penso que a política é uma contribuição social e que eu posso contribuir mais com Valentim Gentil”, emendou Chichetto.

À reportagem, o pré-candidato contou também que, naturalmente, ainda não definiu o ocupante da vaga de vice-prefeito para o pleito disputado, em primeiro turno, no dia 6 de outubro.