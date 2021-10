Classificado, Votuporanguense perde para o Comercial na Arena Plínio Marin 

A Pantera Alvinegra garantiu a sétima melhor campanha da competição, mesmo com a derrota por 2 a 0; liderança do Grupo 1 ficou com o Botafogo-SP.

O Clube Atlético Votuporanguense entrou em campo na tarde desta terça-feira (19) diante do Comercial na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, devidamente classificado para à segunda fase da Copa Paulista, e perdeu por 2 a 0, em duelo ainda sem torcida.

Com a condição favorável na tabela, o técnico Thiago Oliveira fez alguns testes no CAV e poupou jogadores, porém, a apresentação refletiu o placar final, que mesmo vencendo não foi suficiente para salvar os visitantes no torneio. Isso porque o rival Botafogo-SP venceu o Velo Clube e ficou com a vice-liderança da com vaga.

A Pantera Alvinegra começou melhor e a primeira grande chance da partida foi logo no início, aos quatro minutos, em uma bola parada, que foi alçada por Rafael Sayão e passou por todo mundo, saindo pela linha de fundo. A resposta do adversário, porém, surgiu aos sete minutos, em uma falha da defesa do CAV e possibilitou com que Guilherme Pitbull chutasse livre no início da grande área, a bola saiu passou perto, mas saiu pela linha de fundo.

Os visitantes gostaram do jogo, enquanto a Alvinegra errava passes. Aos 27 minutos, a Votuporanguense chega na área adversária e em um cruzamento de Israel, o zagueiro Paulo Henrique cabeceou e a bola tinha destino certo, mas o goleiro Jordan impediu a entrada no gol.

O Comercial continuou chegando com perigo na área do CAV e aos 32 minutos, em levantamento que veio pela direita por Danilo Ribeiro, teve o desvio e Vítor Hugo estava sozinho, dentro da área para balançar as redes do goleiro Denison.

Na segunda etapa, a Pantera Alvinegra voltou com alterações e diante da completa ausência de sol e até do tradicional calor da Arena, a equipe de Thiago Oliveira até que tentou buscar o empate, mas a chuva que viria minutos depois traria também o gol de Adriano que daria números finais ao duelo.

Aos 8 minutos, após jogada pela esquerda, Victor Sapo fez o cruzamento para Adriano que estava sozinho e quase marcou para os visitantes. A Pantera Alvinegra não produzia lances objetivos buscando concluir em gol, chamando o Comercial para dentro de seu campo.

Aos 30 minutos, em lance pela direita, Medina entrou na área e fez o cruzamento para Caio Vieira que estava livre e superou o arqueiro Denison, marcando o segundo gol do Comercial.

A classificação final do Grupo 1 ficou com a liderança isolada do Botafogo-SP com 12 pontos, seguido pelo Votuporanguense, com dez. O Comercial, com nove pontos, ficou na terceira colocação e fora da zona de classificação. Sem vencer após seis rodadas, o Rio Claro encerrou a campanha na lanterna da chave.