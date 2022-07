Clássico da Anvisa: CBF quer pontos de Brasil x Argentina e espera decisão do TAS 

Presidente Ednaldo Rodrigues comenta ação sobre o jogo atrasado, pelas eliminatórias, e indica que partida, caso confirmada, deve ser no dia 23 de setembro.

A CBF espera que a decisão sobre o recurso no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) relativo ao clássico suspenso entre Brasil e Argentina, válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, saia até o dia 15 de julho. Foi o que afirmou nesta quinta-feira (30.jun) o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, durante evento realizado pela entidade em homenagem à conquista do Penta. O dirigente declarou que a entidade entende que a Seleção merece os pontos da partida.

“A CBF não aceitou que aquele jogo tivesse outro desfecho que não os três pontos para o Brasil. A Argentina entrou com o mesmo recurso”, afirmou o presidente da CBF.

Enquanto o recurso ainda vai ser julgado pelo TAS, a CBF solicitou à Fifa para que essa partida seja realizada no dia 23 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Como esse dia se enquadra dentro da data Fifa, é provável que o pedido seja aceito, segundo o presidente da CBF.

“Esperamos que possamos ter o jogo contra a Argentina no dia 23 (de setembro) e o segundo jogo no dia 27. O local ainda está indefinido. A CBF busca a melhor logística para os atletas e as melhores condições no estádio”, disse Ednaldo Rodrigues.

Também presente no evento de homenagem ao Penta, o coordenador de seleções da CBF, Juninho Paulista, preferiu não comentar sobre o adversário do segundo jogo, mas disse que a seleção deve ser africana ou da Concacaf (confederação da América do Norte e América Central).

O jogo, disputado originalmente em 5 de setembro do ano passado, foi interrompido no início quando agentes da Anvisa invadiram o gramado do estádio do Corinthians para deter jogadores argentinos que haviam violado regras sanitárias do Brasil.

O resultado do jogo interrompido não terá grande impacto na tabela das eliminatórias, pois o Brasil, com 45 pontos já tem a melhor campanha da história neste formato da classificatória e não pode mais ser alcançado pelos argentinos, que têm seis pontos a menos. As duas seleções terminaram as Eliminatórias de maneira invicta.

*Com informações do ge