Circuito SP: manifestações artísticas serão apresentadas no Parque da Cultura e Centro de Convenções

Evento é promovido pela Secretaria da Cultura e Turismo; Votuporanga foi contemplada também com outros dois projetos culturais.

Destaque em premiação cultural no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo no mês de julho e contemplada com a aprovação de três projetos inscritos em programas estaduais, dentre eles o “Circuito SP”, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoverá, de modo híbrido, presencialmente e com transmissão, o evento nos dias 14 e 27 de novembro com apresentação de dança e concerto. A transmissão pode ser acompanhada pelas redes sociais da Prefeitura.

A primeira apresentação, no dia 14 deste mês a partir das 15h no palco externo do Parque da Cultura, será “Vibes Urbanas”, do produtor cultural e dançarino, Ticko Bboy. O espetáculo reúne tribos e artistas através da arte da dança, grafite e cultura de rua trabalhando cada um desses conceitos, explorando os espaços físicos de onde irão se apresentar.

No dia 27 de novembro, às 20h no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, será a vez do público apreciar o “Concerto Napoletano”. A apresentação, que traz as mais belas canções napolitanas na voz da cantora italiana Maria Sole Gallevi com a participação do pianista Flávio Lago, é uma interpretação intimista e peculiar na visão destes dois artistas.

Circuito SP

O Circuito SP é um programa que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no Estado de São Paulo, por meio de apresentações e ações formativas. Os municípios selecionados recebem, de forma a compor temporadas artísticas de qualidade, valorizando seus teatros, centros culturais e espaços alternativos.