Circuito de segurança flagra homicídio de homem de 34 anos baleado em lanchonete de Rio Preto

Vítima e suspeitos entraram em luta corporal antes dos disparos; Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Um homem de 34 anos morreu alvejado com três tiros de arma de fogo, por volta das 3h desta terça-feira (26.set), em uma lanchonete no Jardim Planalto, na região norte de São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Rodrigo Alexandre de Freitas Ribeiro estava acompanhado da ex-mulher quando dois homens em uma moto chegaram no local. Um dos suspeitos, vestido com uma roupa preta, surpreendeu a vítima que estava sentada.

As imagens do circuito de segurança mostram os outros clientes da lanchonete correndo, em pânico. Rodrigo e o suspeito entram em luta corporal. O outro homem, que estava na moto, se junta e os dois começam a agredir Rodrigo até ele ser baleado. O rapaz levanta ferido, mas é baleado novamente. O suspeito sai, mas retorna e dá outro tiro em Rodrigo.

Veja o vídeo abaixo:

A vítima chegou a ser socorrida por pessoas que estavam no local e levada para a UPA Norte, mas chegou sem vida na unidade. O óbito foi constatado pelo médico plantonista.

Rodrigo foi atingido com tiros no peito e na cabeça. O corpo dele foi enterrado às 9h de hoje, no cemitério São João Batista, em Rio Preto.

Os suspeitos fugiram. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

*Com informações do SBT Interior