Cinema: Parque da Cultura exibirá documentário gratuito neste sábado

Projeto é contemplado pelo Edital de Licenciamento pela plataforma #CulturaEmCasa

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga exibirá, neste sábado (27.abr), às 17h, na sala de cinema do Parque da Cultura, o documentário INN, dos cineastas Talita Florêncio e Thiago Salas. Após exibição do filme, com duração de 20 minutos, haverá uma conversa com o público sobre a obra.

Sinopse

INN retrata poeticamente as transformações do gesto em situações de reaprendizagem comportamental, social e afetiva diante de situações de isolamento e vazio. A peça videográfica explora as nuances entre gesto treinado e o gesto infantil, vasculhando sobre a superfície das coisas como um deslocamento que não conhece noções de futuro e passado. O presente é marcado pelo prazer incontrolável do não-futuro. Os corpos que habitam estes espaços revelam em suas ações uma busca exploratória sobre superfícies e formas como quem busca interlocução ativa, resposta imediata, afeto efêmero e recíproco com as condições materiais dispostas. O gesto estendido, lento, plástico, propõe a ideia de uma realidade onde o tempo cronológico não se faz mais coerente, nem se quer, necessário. O gesto que explora é um traço agudo de necessidade de redescoberta, mas também, de prazer.

O projeto é contemplado pelo Edital de Licenciamento pela plataforma #CulturaEmCasa/ Licenciamento Sem Exclusividade de Espetáculo de Teatro, Dança, Circo ou Música no Estado de São Paulo, pelo ProAc.

Para mais informações, o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.