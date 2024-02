Cinebiografia “Bob Marley: One Love” chega ao Novo Cine Votuporanga nesta quinta-feira

Filme mostra a trajetória de Bob Marley no início da carreira e na luta pela paz durante a guerra civil na Jamaica

Chega ano Novo Cine Votuporanga nesta quinta-feira (22) a cinebiografia que conta a história do músico de reggae mais famoso do mundo, “Bob Marley: One Love”.

O filme, dirigido por Reinaldo Marcus Green (“King Richard: Criando Campeãs”) e protagonizado por Kinglsey Ben-Adir (“Invasão Secreta” e “High Fidelity”), mostra a trajetória de Bob Marley no início da carreira e na luta pela paz durante conflitos políticos e guerra civil na Jamaica.

A cinebiografia começa em Kingston, em 1976, com Marley planejando um concerto pela paz em resposta às profundas divisões políticas e à violência. O músico se muda para Londres depois que ele e sua esposa Rita sobrevivem a uma tentativa de assassinato e grava o álbum de sucesso “Exodus”

Os filhos do cantor, Ziggy e Cedella Marley, e sua esposa, Rita Marley, assinam a produção ao lado de Brad Pitt, Robert Teitel, Jeremy Kleiner e Dede Gardner. O diretor é o responsável também pelo roteiro, junto de Zach Baylin e Frank E. Flowers.

Bob Marley dedicou boa parte da carreira na música reggae para tratar de temas político-sociais. As composições do jamaicano denunciavam o racismo, desigualdade social, guerra e falava sobre resistência negra, espiritualidade e justiça social.

Em 1978, o cantor conseguiu reunir o primeiro-ministro jamaicano, Michael Manley, e Edward Seage, líder do partido da oposição, para que dessem as mãos no palco e fizessem um juramento de paz. O episódio ficou conhecido como o dia que “One Love” parou a guerra civil.

Segundo seu filho, Ziggy Marley, o filme foi feito “principalmente para divulgar mais a mensagem dele, para colocar a mensagem em um meio diferente, o cinema, para alcançar outra geração”.

O cantor morreu em 1981, aos 36 anos, vítima de melanoma, um tipo de câncer.