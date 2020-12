Cine Votuporanga terá nova direção e passará por reformas

O advogado Bruno Arena acaba de negociar a transição do Cine Votuporanga.

Ele esteve ontem com o gerente do cinema, Cláudio Rossete, com quem acertou a transação.

De acordo com Bruno, ele fará reformas no recinto e assume a direção do local a partir de primeiro de janeiro de 2021.

O Cine Votuporanga é uma das mais antigas salas de exibição de filmes de toda a região e superou várias dificuldades ao longo dos tempos.

Já foi o principal ponto de encontro da juventude dos anos 1960 e 70 e exibiu grandes películas, com lançamentos simultâneos a muitas salas de todo o Brasil.

A cidade, além do Cine Votuporanga já teve o Cine São Bento e o Cine Central — esses dois últimos fecharam há muitos anos.