Cinco são presos por contrabando após serem flagrados com vinhos avaliados em mais de R$ 500 mil

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, 2.544 garrafas foram apreendidas em um barracão, no bairro Oriental, em Catanduva/SP.

Cinco homens foram presos após serem flagrados com 2.544 garrafas de vinho importadas ilegalmente da Argentina, no bairro Oriental, em Catanduva/SP, nesta sexta-feira (25). Um deles é empresário de São José do Rio Preto/SP e atua no ramo de churrascaria.