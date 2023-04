Ciesp Noroeste Paulista promove segundo encontro com empresários de Votuporanga e região nesta quarta-feira 

Reunião é parte do projeto “Ciesp perto de você” que retorna à cidade para conversar com empresários sobre demandas do setor.

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo da regional de Rio Preto – Ciesp Noroeste Paulista, promove, em Votuporanga, nessa quarta (12.abr), o segundo encontro itinerante de 2023 do ‘Ciesp perto de você’, entre a diretoria da regional e empresários da cidade e região.

Esta é a segunda vez que o evento itinerante vai à Votuporanga. O encontro exclusivo será com empresários e industriais daquela cidade e da região e ocorre a partir das 18h30, na Avenida Vale do Sol, 4807. O primeiro encontro de 2023 foi em José Bonifácio.

“Criamos o ‘Ciesp perto de você’ em 2022, porque atuamos em mais de 100 cidades e possuímos mais de 200 associados e, sabemos que muitos deles são de fora de Rio Preto, por isso, não podem estar presentes nas reuniões presenciais. E é nosso dever estar cada vez mais próximos a eles, oferecendo todo o respaldo e entregando o melhor benefício possível”, afirma a diretora titular do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina Clarete D’Amico.

“Tivemos um feedback muito bacana, porque além de ouvir o empresariado, o evento é uma ótima oportunidade para network entre os associados e para as os empresários que ainda não são associados conhecerem como o Ciesp pode ajudar a sua empresa”, finalizou a diretora.

Durante o evento, serão apresentados os benefícios aos associados ao Ciesp Noroeste Paulista, além dos programas em parcerias com Sesi e Senai.