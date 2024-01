Ciesp apoia novo plano de governo para crédito à indústria brasileira 

O NIB (Nova Indústria Brasil) atende ao propósito de promover melhores condições de concorrência, como defendido pelo Ciesp.

O Plano mais Produção (P+P), lançado pelo Governo Federal, vai ao encontro das necessidades da indústria. Trata-se de um passo importante para o desenvolvimento de um parque fabril forte, visando ao crescimento sustentado.

A retomada de políticas industriais é um movimento que está ocorrendo em diversos países. O programa procura alinhar o acesso ao crédito para alavancar a produção e a inovação, como já se observa em outros segmentos econômicos.

Os quatro eixos prioritários do plano Nova Indústria Brasil – Mais Inovação, Mais Verde, Mais Exportação e Mais Produtividade –baseiam-se nas melhores práticas internacionais. Os R$ 300 bilhões anunciados para investimentos até 2026 têm potencial para estabelecer as bases para se reiniciar o desenvolvimento do setor.

Precisamos continuar na direção correta, para que o Brasil possa ter uma política industrial consistente, de longo prazo, com previsibilidade e segurança jurídica e sem os famosos “puxadinhos”. Ao mesmo tempo, deveremos atuar de modo intenso para a redução do famigerado “Custo Brasil” e elevar o Brasil a um patamar decente de competitividade.

Quem se beneficia é o País. Por isso, a iniciativa deve ser apoiada. O CIESP coloca-se à disposição para trabalhar junto com o Governo Federal em prol de políticas perenes para o desenvolvimento industrial brasileiro.

Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo)