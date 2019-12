Ciee inaugura posto de atendimento nesta quinta

Nesta quinta-feira, 5, O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) inaugura um Posto de Atendimento (PA) em Votuporanga, que funcionará na instituição UNIFEV – Campus Centro. O PA facilitará o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e, também, ficará mais próximo dos empresários e instituições locais e regionais.

O CIEE é um agente de integração entre os estudantes e as empresas na contratação de estagiários, facilitando para os estudantes a oportunidade de ter o primeiro contato com o mundo corporativo. E possíveis efetivações após o período de, no máximo, dois anos de estágio na mesma empresa. Para os empresários é uma oportunidade de orientar e capacitar os jovens estudantes para futuros postos de trabalho, pois é no estágio que há a possibilidade de lapidação dos futuros profissionais. Os estagiários podem ser contratados com idade mínima de 16 anos, desde que estejam devidamente matriculados em uma instituição de ensino, seja do ensino médio, técnico, tecnológico ou superior.

Além do estágio, o CIEE é uma instituição capacitadora do Aprendiz Legal, que é um programa voltado para a preparação e inserção de jovens no mundo do trabalho, que se apoia na Lei da Aprendizagem (10.097/2000).

Com o Aprendiz Legal, temos o desejo de contribuir para a formação de jovens autônomos, que saibam fazer novas leituras de mundo, tomar decisões e intervir de forma positiva na sociedade. Acreditamos que é responsabilidade compartilhada do Estado, da sociedade, da família e dos próprios jovens fortalecer sua autoestima e sua condição de cidadãos por meio do trabalho.

Inserir os jovens no mundo do trabalho, combater a evasão escolar e o trabalho infantil são apenas alguns benefícios da Lei da Aprendizagem. É por esses e outros fatores que ela não pode ser encarada apenas como uma obrigação por parte das empresas. Mais do que uma Lei que deve ser cumprida, é um instrumento capaz de transformar a realidade de milhares de jovens e impactar de forma positiva a sociedade.

CIEE 55 anos – Transformando vidas, construindo futuros

Desde sua fundação, há 55 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente socioassistencial com a aprendizagem. Atualmente, administra o estágio de mais de 200 mil estudantes e a aprendizagem de mais de 100 mil adolescentes e jovens. Em paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais: Facebook,Instagram, Twitter, YouTube e Linkedin. www.ciee.org.br

CINCO FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE

1 – É uma entidade de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi, Sesc, Senai) ou entidades de classe.

2 – Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem.

3 – É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação socioprofissional a aprendizes.

4 – É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados.

5 – É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e empresários, todos voluntários.