CIDAS se transforma em Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista 

Fazem parte do CINORP 15 municípios da região; prefeito de Votuporanga continua sendo presidente do Consórcio.

O então Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (CIDAS), agora, passa a ser denominado de CINORP (Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista). A Lei que determinou a mudança foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (19.mar), juntamente com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária e o Contrato de Consórcio Público.

Fazem parte do CINORP 15 municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Macaubal, Meridiano, Monções, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil e Votuporanga. O prefeito de Votuporanga Jorge Seba (PSD) continua sendo o presidente do Consórcio. Outros municípios estão enviando ofícios para integrar o Consórcio. Os pedidos serão avaliados e colocados em votação durante Assembleia.

Entre as finalidades do CINORP estão ações sem fins lucrativos, voltadas unicamente ao desenvolvimento dos municípios; gestão associada de serviços públicos ou de interesse público; compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, manutenção, informática, pessoal técnico, procedimentos de licitação e de admissão de pessoal; apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações; aquisição ou administração de bens para uso compartilhado dos Municípios consorciados, entre diversos outros.

“Este novo modelo de Consórcio Público passa a ser multifinalitário, permanecendo o setor de meio ambiente e incluindo as áreas da saúde, educação, iluminação pública, agricultura, turismo, social e cultura. Durante a reunião, discutimos as possibilidades de gestão do Hospital Veterinário Regional, CAPS Regional, SAMU Regional, UPA Regional e Regulação em Serviços de Saúde Regional”, explicou Seba.