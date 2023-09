CIDAS recebe Usina Móvel de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil 

Veículo foi conquistado junto ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição.

O prefeito de Votuporanga e atual presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (CIDAS), Jorge Seba (PSD), recebeu do gerente administrativo do consórcio, Ricardo Flores Gatto, na manhã desta segunda-feira (18.set), a Usina Móvel de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil que vai atender os 15 municípios consorciados. A entrega oficial da chave da carreta ocorreu durante a assembleia do CIDAS realizada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, em Votuporanga.

O veículo foi conquistado junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL) e do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP). A Usina Móvel tem capacidade para triturar 80 toneladas por hora, proporcionando destinação correta aos resíduos da construção civil. O equipamento ficará à disposição dos municípios consorciados de acordo com as necessidades de cada um.

Entre as autoridades presentes na assembleia estavam o deputado estadual Carlão Pignatari; o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela; o presidente da Câmara de Vereadores de Votuporanga, Daniel David; os prefeitos de Álvares Florence, Adilson Batista Leite; de Valentim Gentil, Adilson Segura; de Parisi, Oclair Barão Bento; de Pedranópolis, Marcos Adriano da Silva; e de Cosmorama, Luís Fernando Gonçalves, conhecido como Bigo; além de técnicos dos entes consorciados.

De acordo o prefeito de Votuporanga e atual presidente do CIDAS, o objetivo do consórcio é promover a união de gestões municipais para desenvolver e executar ações e projetos socioambientais, principalmente no tratamento e na destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos. “Hoje, entregamos esta carreta, que é uma Usina Móvel, que será crucial na coleta e destinação ambientalmente dos resíduos da construção civil. Desta forma, diminui-se também, consideravelmente, a quantidade de resíduos destinados aos tradicionais aterros sanitários”, afirmou Jorge Seba.

O consórcio é formado, atualmente, por 15 municípios do Noroeste Paulista: Votuporanga, Américo de Campos, Pontes Gestal, Paulo de Faria, Cardoso, Álvares Florence, Parisi, Pedranópolis, Meridiano, Valentim Gentil, Sebastianópolis do Sul, Riolândia, Cosmorama, Macaubal e Monções.