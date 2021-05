Cidades do noroeste paulista adotam novas medidas contra o avanço da Covid-19

“Nós temos, neste momento, uma extensão do nosso atendimento, que é a Ala Covid, onde nós temos adaptados os leitos de enfermaria e o serviço de referência Hospital Emílio Carlos São José do Rio Preto e Novo Horizonte, que também estão superlotados”, explica Silene da Silva Michelan, enfermeira da Vigilância Epidemiológica.

A Prefeitura de Macaubal prorrogou até o dia 31 de maio a fase vermelha de combate à pandemia no município.

Segundo o decreto publicado na sexta-feira (14), ficam proibidas as seguintes atividades:

Para as demais atividades comerciais, fica autorizado o atendimento ao público entre 6h e 20h, com 30% da capacidade, seguindo todos os protocolos de segurança.

De acordo com o decreto, fica estabelecido toque de recolher na cidade das 21h às 5h, exceto para aquisição de medicamentos, atendimento médico para pessoas ou animais, atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis, prestação de serviços permitidos pelo decreto, para ir ou voltar do trabalho e para locomoção de delivery.

Em Pereira Barreto, a prefeitura suspendeu o funcionamento presencial de bares após uma recomendação do Ministério Público para que o município seguisse as medidas da fase de transição do Plano São Paulo.