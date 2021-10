Cidades da região são contempladas por programa estadual que visa ajudar no abastecimento de água

O programa, que recebeu o nome de “Água é Vida”, vai beneficiar as cidades de Américo de Campos, Ariranha, Bálsamo, Barbosa, Bilac, Braúna, Cajobi, Cedral, Clementina, Cosmorama, Embaúba, Guapiaçu, Guaraçaí, Guararapes, Ilha Solteira, Lavínia, Mendonça, Mirandópolis, Mirassolândia, Murutinga do Sul, Neves Paulista, Novais, Olímpia, Paraíso, Parisi, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Santo Antônio do Aracanguá, Severínia, Suzanópolis, Tabapuã, Tanabi, Ubarana e Uchoa.