Cidades da região promovem eventos solidários ao Hospital de Base

Entre as ações aparece o 2º Leilão de Gado de Parisi, neste domingo (3), no salão paroquial, a partir das 11h.

As cidades de Adolfo, Aspásia e Parisi promovem eventos solidários em prol do Hospital de Base de Rio Preto. Nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, toda a renda arrecadada com o “Desafio do Bem” realizado no Rodeio Show Adolfo 2023 ajudará a custear as despesas do atendimento de dezenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como já é tradição em muitas festas do peão, após as finais de rodeio acontece o “Desafio do Bem”, que consiste na disputa entre peão e touro. No Rodeio Show Adolfo 2023, o desafio será entre o peão Everton Batista Fernandes e o touro Paranoia da Cia VH. Para vencer, Everton deve permanecer por oito segundos em cima do animal – mas nesta brincadeira saudável de “aposta”, quem ganha mesmo é a população atendida pelo HB. O “duelo” será a partir das 19h30, no Recinto de Exposições Alcebíades Ticianele, em Adolfo.

As doações podem ser feitas por meio da chave pix: doehb@hospitaldebase.com.br

O HB é referência para mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. “Para nós é uma emoção muito grande porque é um momento de união e solidariedade em prol do HB. Quem está pedindo essa contribuição é aquela pessoa que está no Hospital de Base esperando um ente querido sair de uma cirurgia, é aquele paciente que está fazendo uma quimioterapia, entre tantos outros pacientes. A gente não precisa conhecer a pessoa doente para ajudar. Sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas”, destaca Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do HB.

Leilão de gado

Outra ação solidária é o 3º Jantar e Leilão de Gado em Prol do Hospital de Base, que está sendo realizado pelos parceiros de Aspásia, Santa Salete e Santana da Ponte Pensa. O jantar, que custa R$ 35, será no sábado (2), a partir das 19h, no barracão da igreja da cidade de Aspásia. No domingo (3), haverá o 2º Leilão de Gado em Prol do Hospital de Base, no salão paroquial da cidade de Parisi, a partir das 11h.

Adolfo – Desafio do Bem em prol do Hospital de Base

Rodeio Show Adolfo 2023, dia 1º de dezembro, a partir das 19h30

Disputa entre o peão Everton Batista Fernandes e o touro Paranoia da Cia VH.

Chave pix: doehb@hospitaldebase.com.br

Aspásia – 3º Jantar e Leião de Gado

Data: 2 de dezembro, a partir das 19h

Local: Barracão da igreja da cidade de Aspásia

Informações: (17) 99727-3940 / 99613-7937 / 99623-3633

Parisi – 2º Leilão de Gado