“Cidade Limpa” termina nesta sexta-feira em Votuporanga

Ação iniciada no dia 25 de abril, já recolheu 558 toneladas de materiais inservíveis. Confira os últimos do programa.

Após dois anos paralisada devido à pandemia da Covid-19, a campanha “Cidade Limpa” voltou a ser realizada em Votuporanga/SP, o retorno ocorreu no dia 25 de abril. O projeto, parceria da Prefeitura com a TV Tem, tem como objetivo recolher materiais inservíveis que ficam acumulados nos quintais das casas servindo de criadouros para animais peçonhentos e também do mosquito Aedes aegypti, transmissor e causador da Dengue, Zika e Chikungunya e, assim, prevenir e combater a proliferação das larvas do inseto.

Segundo dados da Prefeitura, até a última terça-feira (3), iniciativa já havia realizado 186 viagens de caminhão e coletado aproximadamente 558 toneladas. A iniciativa é uma união de esforços entre as Secretarias Municipais de Obras, da Cidade, da Saúde e também Saev Ambiental e Coopervinte e que termina nesta sexta-feira.

Neste último dia, a partir das 7h, o cronograma aponta que nos bairros: 6º Distrito Industrial, Cohab Cris, Colinas, Conjunto Habitacional Vereador José Nunes, Jardim Barcelona, Jardim Belas Águas, Jardim Canaã, Jardim Itália, Jardim Monte Líbano, Jardim Moreira, Jardim Prado, Jardim Roma, João Albarello, Parque das Nações I e II, Residencial José Rodrigues, Vila Célio Honório Junior e Vila Formosa, vão receber a equipe do mutirão de limpeza.

Profissionais vão recolher móveis velhos, pneus, eletrodomésticos inutilizados, plásticos, tambores e outros materiais recicláveis que serão levados para triagem no Ecotudo e depois poderá ter o descarte correto para cada tipo de resíduo. Não serão coletados entulhos ou restos de construção civil, podas de árvores e jardins.

Para mais informações, o telefone da Prefeitura é o (17) 3405-9700.