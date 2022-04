Cidade Limpa tem início na segunda-feira e seguirá até dia 6 de maio

Mutirão será realizado de segunda a sexta-feira, com início sempre às 7h; moradores devem respeitar o cronograma.

A partir de segunda-feira (25.abr), a Prefeitura de Votuporanga dará início a mais uma importante ação para manter a cidade livre de entulhos e materiais que possam servir de criadouros para animais peçonhentos e o mosquito transmissor da Dengue: o Cidade Limpa, realizado em parceria com a TV Tem, emissora afiliada da Rede Globo.

A ação será realizada até o dia 6 de maio, de segunda a sexta-feira, com início às 7h de acordo com o cronograma que dividiu a cidade dez setores. A iniciativa é uma união de esforços entre as Secretarias Municipais de Obras, da Cidade, da Saúde e também Saev Ambiental e Coopervinte.

Serão recolhidos móveis velhos, pneus, eletrodomésticos inutilizados, plásticos, tambores e outros materiais recicláveis que os moradores colocarem em frente às casas até às 7 horas no dia de referência do referido bairro constante no cronograma. Não serão coletados entulhos ou restos de construção civil, podas de árvores e jardins. O material será levado para triagem no Ecotudo e depois poderá ter o descarte correto para cada tipo de resíduo.

Cronograma

No dia 25 de abril, os caminhões realizarão o serviço no ‘Setor 1’ e passarão pelos bairros Jardim Alvorada, Comercial Nova Alvorada, Jardim Bom Clima, Jardim Dos Ypês, Jardim Portal do Sol, Vila Francisco Marin Cruz, Parque Residencial do Lago, Jardim Quinta do Moro, Parque Santa Felícia, Jardim Vilar I, II e III, Jamir D’Antonio, Comerciários, Portal dos Lagos e Jardim Santa Paula.

No dia 26, será a vez do ‘Setor 2’ formado pelos bairros São Cosme, São Damião, São Lucas, Jardim Universitário, Jardim Baldissera, Jardim Eulália, Vila Ana, Vila Bela, Recanto das Águas, Portal 11 e Cidade Jardim I e II.

No dia 27, a ação será no ‘Setor 3’ nos bairros Jardim Santos Dumont, Estação Parque Guarani, Jardim Umuarama, Conjunto Habitacional Ranulfo Carros Antonio, Jardim Vivendas, Jardim das Palmeiras I e II, Sonho Meu, Monte Alto, Vila Divina de Carvalho Nogueira, Conjunto Habitacional Antonio Alvares Esquirel e Matarazzo.

No dia 28, será realizado o Cidade Limpa no ‘Setor 4’, nos bairros Parque Saúde, Santa Eliza, Parque Friozi, Residencial Dharma, 5º Distrito Industrial, Parque Residencial Waldomiro Nogueira Borges, Campo Limpo, Chácara Aviação, Dhama Ville, Recanto dos Esportes, Vila Aureliano, Parque Bandeirantes, Parque 8 de Agosto, Jardim Alto Alegre, Jardim Noroeste, Portal das Brisas e Monte Verde.

O ‘Setor 5’ receberá a ação no dia 29, nos bairros Parque Boa Vista I e II, Jardim das Carobeiras, Jardim de Bortole, Jardim Moriá, Residencial Belo Horizonte I e II, 2º Distrito Industrial, 3º Distrito Industrial, 4º Distrito Industrial, Vila Filomena, Parque das Brisas, Cecap II, Residencial Esther, Residencial Sanches, Santa Alice, Parque Residencial Anna Munhoz Alvares, Parque Vida Nova Votuporanga III e Parque Brasília.

No dia 2 de maio será a oportunidade para o ‘Setor 6’, nos bairros Jardim Orlando Mastrocola, Parque San Remo, Nova Boa Vista, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Terras de São José, Jardim Santo Antonio, Albino Zan, Santa Luzia, Vila Dutra, Parque dos Estados, Vila Paes, Vila Nasser Marão, Alberto Honório, Vila Sá, Vila América, Chácara Ferrari, Vila Guerche, Chácara das Paineiras e Jardim Paraiso.

No dia 3 será a vez do ‘Setor 7’, dos bairros Patrimônio Velho, Parque Kennedy, Vila São João Batista, Vila Budin, Jardim Primavera, Vila Lions, Jardim Botura, Residencial Max, Jardim Yolanda, Jardim Paulista, Jardim São Paulo, Bairro do Café, Vila Hercília, Vila São Vicente, Vila Lupo, Chácara Santa Maria, Alfredo Gorayeb, Chácara Camargo, Parque São Pedro e Vale do Sol.

No dia 4, o ‘Setor 8’ receberá o projeto: Patrimônio Novo, Jardim Marin, Vila Marin, Jardim Planalto, Bairro Marão, São João, Jardim Progresso, Vila Muniz, Parque Estela, Parque Bela Vista, Vila Imperial, Jardim Eldorado, Cecap I, Conjunto Habitacional José Esteves, Parque Roselandia, Chácara Vera e Vila Ipiranga I e II.

No dia 5, o ‘Setor 9’ receberá a ação: São Vicente de Paulo, Vila Bela, Conjunto Habitacional Votuporanga C, Jabuticabeiras, 1º Distrito Industrial, Pozzobom, Jardim Santa Maria, Jardim Propovo, Jardim Brisas Suaves, Santa Amélia, Jardim Santa Iracema, Jardim Morini, Jardim Morini II, Parque Rio Vermelho, Vila Comercial Ramalho Mata, Residencial Orlando Nogueira Cardoso, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Residencial Bortoloti.

E no último dia, 6 de maio, munícipes do ‘Setor 10’ terão a oportunidade de participar do programa que atenderá os bairros João Albarello, Jardim Prado, Jardim Canaã, Conjunto Habitacional Vereador José Nunes, Cohab Cris, Parque das Nações I e II, Residencial José Rodrigues, Colinas, Jardim Barcelona, Jardim Belas Águas, Vila Célio Honório Junior, Jardim Moreira, Jardim Itália, Jardim Monte Líbano, Vila Formosa, Jardim Roma e 6º Distrito Industrial.

O cronograma do Cidade Limpa também está disponível no site da Prefeitura e a TV TEM veiculará durante a programação da emissora.