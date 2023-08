Cidadãos podem registrar denúncia anônima pelo Conecta Votuporanga 

Também estão disponíveis no aplicativo, segunda via do IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, serviços da Saev Ambiental, do Procon, além de notícias, vagas de emprego e diversos outros.

Desde o início do mês os cidadãos votuporanguenses já contam com o aplicativo Conecta Votuporanga para acessar os principais serviços da Prefeitura em qualquer dia e horário, na comodidade de suas casas. Entre as funcionalidades disponíveis está a Ouvidoria, com a possibilidade de envio de denúncias anônimas.

Para registrar sua manifestação sem se identificar, basta desconectar a conta do seu perfil, no menu lateral da página inicial, e, depois, acessar o botão da Ouvidoria, selecionar a opção “Continuar anônimo” e escolher o assunto, fazer a descrição e enviar.

Além da Ouvidoria, também já estão disponíveis no aplicativo, segunda via do IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, serviços da Saev Ambiental, do Procon, além de notícias, vagas de emprego e diversos outros. As atualizações são constantes com inclusão de novos serviços e ferramentas, sempre buscando facilitar o atendimento aos cidadãos.

O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível nas lojas App Store e Play Store.