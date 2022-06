‘Cidadão Votuporanguense’: Adauto Mariola e Capitão Navarrete são homenageados na Câmara 

Os títulos foram aprovados pelos vereadores por unanimidade na 23ª sessão ordinária.

Durante a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (27.jun), os vereadores aprovaram, por unanimidade, mais dois títulos de ‘Cidadão Votuporanguense’. As honrarias foram destinadas ao diretor presidente do Votuprev (Instituto de Previdência do Município), Adauto Cervantes Mariola, e ao ex-comandante da 3ª Cia da Polícia Militar de Votuporanga, Capitão André Renato Ferreira Navarrete.

A iniciativa para homenagear Adauto Mariola partiu do vereador Daniel David (MDB), que justificou a honraria com base nos relevantes serviços prestados pelo homenageado frente ao Votuprev e também pelo trabalho social que desenvolve junto à Santa Casa. O parlamentar ainda acrescentou os feitos de Mariola como membro do Rotary Club Votuporanga, da Loja Maçônica Pitágoras, além de sua importância para o setor privado e do agronegócio.

Já Serginho da Farmácia (PSDB), presidente da Casa de Leis, propôs a homenagem ao oficial da Polícia Militar, por seu comprometimento no comando da companhia militar do município nos últimos quatro anos, onde se empenhou e trouxe resultados positivos para a segurança pública de Votuporanga.

O vereador destacou ainda que, além da atuação profissional de Navarrete, ele se destacou por diversas ações sociais implementadas, principalmente no período da pandemia. O Capitão foi transferido, recentemente, para Fernandópolis/SP, onde assumiu um posto estratégico no 16° Batalhão da Polícia Militar.