Ciclovia na Estrada 27 é entregue oficialmente neste sábado 

Obra contou com serviços de drenagem, pavimentação e sinalização nos 4 km de extensão da ciclovia, que conta com 3 metros de largura.

A Prefeitura de Votuporanga/SP reúne autoridades e ciclistas na manhã deste sábado (19.ago) para a entrega oficial da nova ciclovia construída às margens da Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27). O ato está marcado para iniciar às 9h e contará também com a presença do ex-deputado federal Geninho Zuliani, que destinou recursos à época; e do deputado estadual Carlão Pignatari.

A ciclovia possui 4 km de extensão e 3 metros de largura e era uma reivindicação dos ciclistas, além de ter sido objeto de indicações da Câmara de Vereadores, por meio do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso. A obra contou com serviços de drenagem, pavimentação e sinalização com R$ 1,1 milhão de investimento, sendo R$ 1 milhão conquistado pelo deputado Zuliani, e o restante de contrapartida do município.

“Esta é mais uma obra que estava prevista no nosso programa de governo e que temos uma grande alegria de entregá-la oficialmente neste sábado. Um benefício muito aguardado há anos que proporciona segurança e mobilidade a todos que utilizam a vicinal entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul”, disse o prefeito Jorge Seba.