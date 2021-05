Ciclista encontra corpo de homem com as mãos amarradas em córrego

Há marcas de tiros na região da cabeça; Polícia investiga

Um ciclista encontrou, em um córrego, o corpo de um homem ainda não identificado. O fato ocorreu na manhã deste domingo, 16, nas proximidades de Cedral-SP, sendo que a vítima estava com as mãos amarradas.

Acionada, a Polícia Militar (PM) compareceu ao local, bem como a Polícia Técnica, que elaborará um laudo tentando esclarecer o motivo da morte.

Um Boletim de Ocorrência foi lavrado na Delegacia de Polícia de Cedral e, segundo policiais, havia sangue no chão, uma bermuda e um pedaço da camiseta da vítima. O homem teria sido atingido por tiros na região da cabeça e também estava com partes da camiseta no pescoço.