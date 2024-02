Ciclista é atropelado e arremessado por carro em Fernandópolis 

Vítima foi socorrida com ferimentos leves; motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e caso foi registrado na Polícia Civil.

Um ciclista foi atropelado por um carro no cruzamento da Avenida Eurides Fração com a Rua São Pedro, em Fernandópolis/SP. O acidente aconteceu no último sábado (27.jan) e foi flagrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram quando o ciclista tentou atravessar a rua, mas o carro não respeitou a sinalização de parada e o atropelou. Com o impacto, o homem foi arremessado da bicicleta e caiu no meio da via. A motorista não parou para prestar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e uma testemunha relatou que, após o acidente, a mulher voltou a pé ao local. Porém, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Já a vítima foi socorrida e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Depois, foi encaminhada à Santa Casa com ferimentos leves.

A motorista não foi presa, mas o caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

*Com informações do g1