Cia Truks se apresenta com peça sobre poluição ambiental 

‘Expedição Pacífico’ trata do tema com humor, poesia e delicadeza.

Talvez você já saiba que o plástico descartado por nós se acumula nos oceanos causando a morte de animais. O que pode ser novidade é que existem enormes ilhas de plástico concentradas em pontos específicos do oceano.

A questão da poluição ambiental é o mote do espetáculo Expedição Pacífico, que a a CIA TRUKS que estará se apresentando em Votuporanga (14 e 15/09). “Neste espetáculo, a Cia Truks transforma a grande Ilha de lixo que cresce a cada dia em algum ponto do Oceano Pacífico, cuja extensão já é maior do que vários estados do Brasil juntos, em uma sutil alegoria de situações do nosso cotidiano”, explica o diretor Henrique Sitchin.

Na história, as figuras de dois “carroceiros” conduzem uma carroça de lixo repleta de descartes. São gente simples e humilde, seres humanos marginalizados pela sociedade, tratados à deriva pelos asfaltos, tal como o lixo que navega pelo oceano. No entanto, na peça eles são representados como verdadeiros poetas.

Os dois criativos catadores de lixo são capazes de construir, a partir de quase nada, apenas sacolas e lonas plásticas, um mundo fantástico, de diversão, bom humor e muitos sonhos!

Ficha técnica

Texto: Henrique Sitchin, Gabriel Sitchin e Rogério Uchoas. Direção: Henrique Sitchin. Elenco: Gabriel Sitchin e Rogério Uchoas. Iluminação: Robson Emílio. Criação e Confecção de Cenografia e Formas Animadas: Dalmir Rogério Pereira, Gabriel Sitchin, José Valdir Albuquerque, Henrique Sitchin e Rogério Uchoas. Trilha Sonora e Iluminação: Henrique Sitchin. Produção: Adryela Rodrigues.

Segue o calendário de apresentações em Votuporanga:

– 14/09 CEM Prof. Faustino Pedroso: Sessões às 9h e 10h30, 14h e 16h. R. Vila Rica, nº 2943 – Bairro: San Remo

-15/09 CEM Prof. Neyde Tonnani Marão: Sessões às 9h e 10h30, 14h e 16h. Av. Conde Francisco Matarazzo, nº 1965 – Bairro: Jardim das Palmeiras I

Lembrando que o espetáculo teatral é para crianças a partir de 3 anos.

Mais informações no site: https://www.truks.com.br/ espetaculos/expedicao-pacifico