Cia. Fábrica de Sonhos divulga programação do ‘Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato’

Festival será realizado do dia 18 a 28 de janeiro de 2024, com apresentações no Teatro do Sesi Rio Preto e no Espaço Fábrica de Sonhos.

A Cia. Fábrica de Sonhos, de São José do Rio Preto/SP, divulgou a programação completa da 18ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Crianças é o Maior Barato”, que será realizado do dia 18 a 28 de janeiro de 2024. A curadoria foi feita pelo ator, cenógrafo, iluminador e diretor Guido Caratori, da Cia. Fábrica de Sonhos, e pelo professor, ator e diretor Eduardo Catanozi.

A abertura do festival será feita pela companhia anfitriã com a peça “Era uma vez… João e Maria”, no Teatro do Sesi Rio Preto, às 15h. O espetáculo foi inspirado livremente na obra dos Irmãos Grimm, com texto e direção de Guido Caratori.

O “Festival Em Janeiro Teatro Para Crianças é o Maior Barato” contará com 14 espetáculos, sendo 11 produções de cidades paulistas (Americana, Campinas, São José do Rio Preto, São Paulo, São Sebastião e Ribeirão Preto) e duas de Santa Catarina (Joinville e Itajaí). Todas as apresentações contarão com interpretação em libras.

“O grande diferencial do ‘Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato’ está no acesso pleno e democrático às artes cênicas a toda a população, tendo em vista que toda a programação é ofertada de forma totalmente gratuita, corroborando assim para a formação de futuras plateias para o teatro e, por consequência, para a arte de modo geral”, afirmou a atriz, produtora e gestora cultural, Drica Sanches, que é coordenadora do Festival.

De acordo com Drica, cada coletivo selecionado realizará também uma atividade formativa, em formato de podcast, no Espaço Fábrica de Sonhos, na Vila Ercília. Essas 14 atividades serão retransmitidas pelo Youtube da Cia. Fábrica de Sonhos. A medição dos podcasts será realizada pelo jornalista e crítico teatral Dib Carneiro Neto, especialista em teatro infantil, e contará com a participação dos grupos teatrais, curadores e convidados.

Durante as atividades formativas, os grupos compartilharão conteúdos das pesquisas teatrais desenvolvidas por seus núcleos de atuação cênica, gerando assim um intercâmbio de conhecimentos entre os artistas participantes e o público. A curadoria explanará sobre suas perspectivas curatoriais para o Festival, o alinhamento dos temas e conteúdos escolhidos para a composição da grade e como o grupo contribuiu para a construção desse pensamento crítico e reflexivo sobre a produção teatral para crianças. Já o crítico teatral Dib Carneiro Neto trará sua impressão sobre o espetáculo apresentado, avaliando questões artísticas e técnicas da produção.

Sobre o Festival

Considerado um dos maiores festivais voltados à promoção e ao debate em torno do teatro feito para crianças no Brasil, o “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato” é realizado pela Cia. Fábrica de Sonhos e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com recursos do Programa de Ação Cultural São Paulo (ProAC) – Edital 40/2023, e conta com apoio do Sesi São Paulo, Uniodonto, Açúcar Guarani e Cotuba. Mais informações pelo site www.festivaldejaneiro.com.

Programação da 18ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Crianças é o Maior Barato”

Teatro do Sesi Rio Preto – 15h

18/1 (Quinta-feira)

Espetáculo: Era uma vez… João e Maria

Cia. Fábrica de Sonhos (São José do Rio Preto/SP)

19/1 (Sexta-feira)

Espetáculo: Picadeiro Lux

Cia Santarosa (Ribeirão Preto/SP)

20/1 (Sábado)

Espetáculo: Família Murphy e o Incidente no Multiverso

Sabre de Luz Teatro (São Paulo/SP)

21/1 (Domingo)

Espetáculo: A Casa Caracol – Cine Teatro

Cia dos Pés (São José do Rio Preto/SP)

25/1 (Quinta-feira)

Espetáculo: CAÊ

Karma Coletivo de Artes Cênicas (Itajaí/SC)

26/1 (Sexta-feira)

Espetáculo: Tradição, Paixão e Circo

Raros Circo e Teatro (Ribeirão Preto/SP)

27/1 (Sábado)

Espetáculo: Um dia, um rio

Grupo 59 de Teatro (São Paulo/SP)

28/1 (Domingo)

Espetáculo: Detetives do Espavô

Trupe Dunavô e Grupo Esparrama (São Paulo/SP)

Espaço Fábrica de Sonhos – 19h

20/1 (Sábado)

Espetáculo: Alice no Brasil das maravilhas

Essaé Cia (Joinvile/SC)

21/1 (Domingo)

Espetáculo: Estupendo Circo di Sóladies

Circo di Sóladies | Nem Sóladies (São Paulo/SP)

22/1 (Segunda-feira)

Espetáculo: Memórias de Machadinho

Cia. Bardos de Teatro (São José do Rio Preto/SP)

23/1 (Terça-feira)

Espetáculo: Gran Cirque Brado

Circo Caramba e Damião e Cia (Americana/SP e Campinas/SP)

24/1 (Quarta-feira)

Espetáculo: Boa Noite

Circo Navegador (São Sebastião/SP)

27/1 (Sábado)

Espetáculo: Emaranhada

Arte, Movimento & Luz (São Paulo/SP)