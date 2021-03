Cia. Fábrica de Sonhos divulga espetáculos selecionados para o ‘Festival de Janeiro – Edição Especial’

O festival será realizado do dia 7 a 18 de abril, em formato online e gratuito, com 12 produções teatrais e 12 atividades formativas

A Cia. Fábrica de Sonhos divulgou os espetáculos e as atividades formativas da grade de programação gratuita e online do “Festival de Janeiro – Edição Especial”, que será realizado neste ano, do dia 7 a 18 de abril.

Cerca de 200 projetos de todo o Brasil foram inscritos para o festival, contemplado com recursos do edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc Nº 40/2020 – Produção e realização de festival de cultura e economia criativa com apresentação online.

Após um trabalho intenso e minucioso de avaliação, os curadores do “Festival de Janeiro – Edição Especial”: Eduardo Catanozi (ator, diretor e dramaturgo) e Guido Caratori (ator, diretor, cenógrafo e dramaturgo) selecionaram 12 produções teatrais e 12 atividades formativas, que contarão ainda com debates mediados por Dib Carneiro Neto, um dos mais importantes críticos da produção teatral feita atualmente para crianças no país.

“Realizar um festival de teatro neste período de crise sanitária mundial pelo qual estamos passando é um ato de resistência da arte, provando que o teatro se reinventou desde o seu início na Grécia antiga e continua se reinventando”, afirma Catanozi.

De acordo com ele, a curadoria, durante a seleção dos espetáculos, teve um olhar atento para a recepção do texto cênico mediado pela tecnologia. “Agora, a interação já não é mais presencial. Já não temos os artistas se comunicando diretamente com a plateia, mas ambos estão lá, apenas separados fisicamente. E o teatro, mais uma vez, prova que se recria, mas que não morre nunca”, diz Catanozi.

Para Caratori, a curadoria organizou uma grade plural de espetáculos, tanto no que diz respeito ao conteúdo apresentado quanto na linguagem cênica empregada. “Alguns espetáculos já estão preparados para a apresentação virtual. Outros vão precisar de novos arranjos de códigos, um desafio que competirá aos artistas a buscarem o novo, o inusitado. Ganham todos. Os grupos que seguirão desenvolvendo dignamente o seu trabalho e os espectadores que, mesmo isolados, terão acesso a peças teatrais de alta qualidade”, disse.

As apresentações, atividades formativas e debates do “Festival de Janeiro – Edição Especial” serão realizadas no formato online, compartilhados por meio de transmissão ao vivo no canal do Youtube da Cia. Fábrica de Sonhos e retransmissão pelos canais do Sesi/SP. Todas as apresentações terão tradução em libras.

Espetáculos selecionados

Os espetáculos selecionados foram: “Era uma vez… O Leão e o Ratinho” e “Era uma vez… A Cigarra e a Formiga” (Cia. Fábrica dos Sonhos – São José do Rio Preto/SP), “Inzoonia” (Cia. Circo de Bonecos – Salto/SP), “Quando eu sonho, viro sonho” (Caramello Produções – Rio de Janeiro/RJ, “Memórias de um quintal” (Insensata Cia. de Teatro – Belo Horizonte/MG), “Atenção, respeitável público!” (Damião e Cia. de Teatro – Campinas/SP), “Super coach digital de como reverberar o intransponível saber híbrido da arte e suas subjetividades” (Trupe FANS – Jundiaí/SP), “Biscoitos” (Conforto & Cia – São Paulo/SP), “Napoleão” (Grupo Pavilhão da Magnólia – Fortaleza/CE), “Clownfusão, os internacionalmente desconhecidos” (Cia. Raros Circus – Ribeirão Preto/SP), “O Romance do Pavão Misterioso” (GT Mamulengo Sem Fronteiras – Brasília/DF) e “A última aventura de Gilgamesh” (Essaé Cia. –Joinville/SC).

Atividades formativas

Com o objetivo de fomentar a cultura, compartilhar experiências teatrais e promover o intercâmbio de conhecimentos, entre grupos participantes e o público, o “Festival de Janeiro – Edição Especial” vai promover, também em formato online, as atividades formativas, com workshops e palestras ministradas por profissionais das companhias participantes.

“As atividades formativas são de extrema importância para o festival e para o público porque os grupos selecionados compartilham conteúdos das pesquisas desenvolvidas pelos seus núcleos de atuação cênica. Todos os espetáculos e as atividades serão gratuitas”, afirma Drica Sanches, idealizadora do festival e da Cia. Fábrica dos Sonhos.

O festival tem o patrocínio do Riopreto Shopping, apoio do Sesi/SP, World Games e Levare Transportes, e realização da Cia. Fábrica de Sonhos, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura.

SERVIÇO:

FESTIVAL DE JANEIRO – EDIÇÃO ESPECIAL

De 7 a 18 de abril de 2021.

Espetáculos online diariamente às 19h (de segunda a sexta-feira) e 16h (sábados e domingo).

Atividades formativas diariamente às 11h.

Plataformas Youtube e Facebook da Cia. Fábrica de Sonhos e Facebook SESI/SP.

GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO “FESTIVAL DE JANEIRO – EDIÇÃO ESPECIAL”

Dia 7/4 (Quarta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Ressignificação de objetos na cena” – Cia. Fábrica dos Sonhos

Duração: 50 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Era uma vez… O Leão e o Ratinho”

Cia. Fábrica de Sonhos

São José do Rio Preto/SP

Dia 8/4 (Quinta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Manipulação de Fantoches” – Cia. Circo de Bonecos

Duração: 80 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Inzoonia”

Cia. Circo de Bonecos

Salto/SP

Dia 9/4 (Sexta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Teatro para primeira infância” – Caramello Produções

Duração: 45 minutos

Horário: 19h

Espetáculo “Quando eu sonho, viro sonho”

Caramello Produções

Rio de Janeiro/RJ

Dia 10/4 (Sábado)

Horário: 11h

Workshop: “Vivência brincar, narrar e criar!” – Insensata Cia de Teatro

Duração: 50 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “Memórias de um quintal”

Insensata Cia. de Teatro

Belo Horizonte/MG

Dia 11/4 (Domingo)

Horário: 11h

Workshop: “O Circo-Teatro Brasileiro” – Damião e Cia. de Teatro

Duração: 50 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “Atenção, respeitável público!”

Damião e Cia. de Teatro

Campinas/SP

Dia 12/4 (Segunda-feira)

Horário: 11h

Workshop: “O corpo do palhaço: Presença brincante no isolamento” – Trupe FANS

Duração: 90 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Super coach digital de como reverberar o intransponível saber híbrido da arte e suas subjetividades”

Trupe FANS

Jundiaí/SP

Dia 13/4 (Terça-feira)

Horário:11h

Workshop: “O Palhaço e o luto” – Conforto & Cia.

Duração: 40 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Biscoitos”

Conforto & Cia

São Paulo/SP

Dia 14/4 (Quarta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Perspectivas sobre as potências para um trabalho continuado dentro de um grupo” – Grupo Pavilhão da Magnólia

Duração: 120 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Napoleão”

Grupo Pavilhão da Magnólia

Fortaleza/CE

Dia 15/4 (Quinta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “O Universo do Circo -Teatro de Rua” – Cia. Raros Circus

Duração: 40 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “Clownfusão, os internacionalmente desconhecidos”

Cia. Raros Circus

Ribeirão Preto/SP

Dia 16/4 (Sexta-feira)

Horário: 11h

Workshop: “Teatro e histórias do Mamulengo” – GT Mamulengo Sem Fronteiras

Duração: 60 minutos

Horário: 19h

Espetáculo: “O Romance do Pavão Misterioso”

GT Mamulengo Sem Fronteiras

Brasília/DF

Dia 17/4 (Sábado)

Horário: 11h

Workshop: “Personificação de animais” – Cia. Fábrica de Sonhos

Duração: 50 minutos

Horário: 16h

Espetáculo: “Era uma vez… A Cigarra e a Formiga”

Cia. Fábrica de Sonhos

São José do Rio Preto/SP

Dia 18/4 (Domingo)

Horário: 11h

Workshop: “Princípios Básicos do Teatro de Formas Animadas” – Essaé Cia.

Duração: 60 minutos

Horário: 16h