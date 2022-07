CIA diz que cerca de 15 mil russos morreram em guerra na Ucrânia

Estimativa é menor para soldados ucranianos, informou inteligência.

Os Estados Unidos estimam que as perdas russas na Ucrânia até agora chegaram a cerca de 15 mil mortos e possivelmente 45 mil feridos, disse o diretor da CIA William Burns nesta quarta-feira (20.jul), alertando que Kiev também tem sofrido baixas significativas. “As estimativas mais recentes da comunidade de inteligência dos EUA são algo em torno de 15 mil mortes (nas forças russas) e talvez três vezes mais feridos. Portanto, um conjunto bastante significativo de perdas”, disse Burns no Fórum de Segurança de Aspen, no Colorado.

“E os ucranianos também sofreram – provavelmente um pouco menos do que isso. Mas, baixas significativas.”

*Com informações da Reuters