Chuvas devem voltar neste domingo a Votuporanga

Apesar da chuva, a temperatura máxima se manterá acima dos 30º ao longo da próxima semana.

A partir deste domingo, 20, as chuvas devem voltar a Votuporanga, e podem se estender até terça-feira da próxima semana. Os dados são do site Climatempo.

A chuva é muito bem vinda, tendo em vista que cidade passa por um longo período de estiagem, chegando a registrar a segunda menor medição de umidade relativa do ar do ano no último dia 05, 17%.

Apesar da chuva, o tempo continuará quente, chegando a registrar máximas de 39º no sábado e 34º no domingo, e se mantendo acima dos 30º durante toda a semana.

O tempo quente e seco acaba ajudando na formação das queimadas, que tanto vem castigando a região nos últimos dias, além de comprometer a qualidade do ar, prejudicando a assim a saúde.

A Defesa Civil orienta recomendações a serem seguidas, principalmente para crianças e idosos: Evitar exercícios físicos ao ar livre nos momentos mais quentes do dia (11h às 17h); permanecer em locais protegidos do sol; evitar sair ao ar livre sem proteção solar; usar soro fisiológico nos olhos e narinas; e umidificar o ambiente.

O órgão ainda orienta que após identificar uma criança ou idoso com dores de cabeça, tonturas, náuseas, irritações nos olhos, nariz e garganta, que procure o médico imediatamente.