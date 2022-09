Chuva traz alívio, mas não acaba com contingenciamento de água 

A precipitação de 19mm trouxe um respiro para o sistema nesta terça e quarta-feira, porém, permanece a orientação para que toda população faça a sua parte na economia de água.

Após os 19mm de chuva que caíram sobre Votuporanga/SP, na noite de segunda e madrugada de terça-feira (20.set), o recém-criado Comitê Técnico da Saev Ambiental apontou alterações no abastecimento de água, envolvendo a recente crise hídrica causada no município após um problema no poço Sudeste.

De acordo com um comunicado emitido pela autarquia, a chuva registrada “trouxe alívio para o sistema que prevê um melhor cenário no abastecimento nesta terça e início de quarta-feira. A zona norte e outras regiões baixas estão recebendo com normalidade o fluxo de água até o presente momento. Moradores das regiões centro e sul da cidade também recebem o recurso, mas com variações.”

A Saev Ambiental ressaltou que “o Comitê analisa a situação de hora em hora para manter estratégias técnicas de acordo com o retorno das chuvas e o conserto do poço Sudeste que segue em ritmo acelerado. Novos comunicados serão emitidos à população, sempre que necessário.”

Contudo, a autarquia enfatizou que, “de forma geral, permanece a orientação para que toda população faça a sua parte e economize água.”

Assunto domina sessão da Câmara

A crise de abastecimento de água no município dominou a 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal, praticamente, todos os vereadores tocaram no assunto e, quase que em coro, pediram celeridade na resolução do problema.

Dentre os parlamentares, Thiago Gualberto (PSD), disse na tribuna da Casa, que entende o imprevisto em relação ao poço, mas que a falta de planejamento em Votuporanga é que é o responsável pela situação enfrentada no momento. “O que falta na cidade é planejamento. A quanto tempo se sabe que precisa essa interligação dos poços? A quanto tempo se fala sobre a necessidade do desassoreamento? A pessoa inteligente resolve problemas, mas o sábio evita os problemas. Espero que o novo superintendente possa prever e antecipar as ações para que isso seja solucionado e não volte a acontecer”, pontuou.

À fala do vereador foi corroborada pelo colega Osmar Ferrari (PSDB), que ao tomar a palavra e apresentou uma indicação realizada em 2015, onde pedia a Saev Ambiental, o desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, que não foi feito até hoje. “Em 2015 já falávamos sobre o problema da falta d’água e cobrávamos providências. Agora, tantos anos depois, a situação não foi resolvida e temos que bater na mesma tecla”, afirmou Ferrari.

Já Jura (PSB), vice-líder do governo na Câmara, ao tocar no assunto, falou sobre a gravidade do problema no poço Sudeste, salientando que se trata de uma obra de conserto complexa e que vem recebendo atenção da Administração, porém, reforçou o pedido de pressa na resolução da falta d’água.

Prefeito visita obras no poço Sudeste

Ainda nesta terça-feira, Jorge Seba esteve acompanhando as obras no poço Sudeste e comentou em suas redes sociais. “É de extrema necessidade e urgência que a água chegue a todas as casas”.

O prefeito estava acompanhado dos superintendentes da Saev Ambiental, Gustavo Vilela e Luciano Passoni, e o engenheiro Gabriel Ferreira, para reunião com o responsável pela empresa que está executando o conserto e cobrou por rapidez na finalização dos trabalhos. “Solicitei que entreguem o conserto do poço o quanto antes, para que o Plano de Contingenciamento seja encerrado”, destacou.