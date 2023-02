Chuva intensa: Votuporanga tem alerta de tempestade neste final de semana 

Previsão é para que também ocorram descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou Votuporanga/SP sob alerta laranja de tempestade a partir das 10h, desta sexta-feira (10.fev), e pelo prazo de 24 horas. O alerta precede a previsão de chuva durante todo o final de semana.

Segundo o alerta, neste sábado (11), deve chover até 35mm, com possibilidade de queda de granizo; com temperaturas entre 21ºC e 29ºC.

Situação é comum para esta estação do ano, que começou no último dia 21 de dezembro e acaba em 20 de março. Esta estação, que vem depois da primavera e antes do outono, é caracterizada pelos dias mais longos do que as noites, pelo clima quente e pela rápida evaporação da água acumulada nos solos. Isso pode provocar chuvas constantes em algumas regiões.

Segundo o Climatempo, em Votuporanga, próxima semana deve começar chuvosa:

Domingo (12): mínima de 19ºC e máxima de 30ºC. Períodos de nublado, com chuva em até 15mm a qualquer hora.

Segunda-feira (13): mínima de 20ºC e máxima de 31ºC. Períodos de nublado, com chuva em até 20mm a qualquer hora.

Terça-feira (14): mínima de 21ºC e máxima de 33ºC. Períodos de nublado, com chuva em até 11mm a qualquer hora.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Conforme alerta recente da Defesa Civil, recomenda-se não atravessar e entrar em áreas inundadas ou enfrentar enxurradas. A força da água pode arrastar uma pessoa ou, até mesmo, um veículo.

As pessoas que moram em áreas de risco devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. Diante desses sinais, deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.