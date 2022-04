Chuva de meteoros poderá ser observada em todo o país; saiba melhor horário para ver

Segundo o Observatório Nacional (ON), o melhor horário para observar o fenômeno será a partir da 1h da madrugada do dia 23, sendo que as regiões Norte e Nordeste terão uma visão mais privilegiada.

Em condições ideais de visualização, será possível visualizar até 18 meteoros por hora. Mas a lua deve atrapalhar um pouco. Segundo astrônomo Marcelo de Cicco, coordenador do EXOSS – projeto brasileiro de pesquisas de meteoros com colaboração do ON, neste ano, a Lua com cerca de 67% de iluminação deverá atrapalhar a visibilidade dos meteoros menos brilhantes da chuva.