Chuva danifica cruzamento e atrapalha trânsito em Votuporanga 

Equipes da Saev precisaram intervir para reparar o trecho da Avenida Emílio Arroyo Hernandes com a Marginal Nasser Marão após chuvas da última sexta-feira. Autarquia afirmou que fato não possui qualquer correlação com a obra de substituição da adutora executada recentemente no local.

A forte chuva registrada em Votuporanga/SP na tarde da última sexta-feira (1°) gerou uma erosão no cruzamento entre a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e a Marginal Nasser Marão, na zona norte da cidade. Equipes da Saev Ambiental precisaram intervir no local para conter a infiltração causada pelo grande volume de água, o que teria gerado uma erosão em um dos principais eixos viários do município.

A Autarquia destacou que não há qualquer correlação entre o episódio e a obra de substituição da adutora executada recentemente pela Saev. Conforme os técnicos que estiveram no local, não houve rompimento da adutora.

A intervenção para o reparo da infiltração ocasionou alguns transtornos no trânsito, portanto, os motoristas e pedestres que circularam pelo entorno tiveram que redobrar a atenção; além de contar com a orientação de agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.