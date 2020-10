Chuva chega ‘tímida’ a Votuporanga após período de estiagem

A região de Votuporanga registrou chuva na madrugada desta quinta-feira (15). Nível de água é considerado pequeno ainda.

A chuva deu as caras na região de Votuporanga na madrugada desta quinta-feira (15) depois de meses de estiagem. Ainda bem longe de encher o reservatório da SAEV que abastece parte da cidade, o nível se encontra baixo, mas já é um sinal que a situação pode melhorar.

Na região de Votuporanga, de acordo com o Ciagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológico), no acumulado da chuva desta quarta-feira (14) e quinta-feira (15) choveu 1,8 milímetros. Mas a chuva também não chegou em todas as regiões.

Em São José do Rio Preto, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a chuva começou por volta das 5h e durou uma hora. O nível foi de 2 milímetros por metro cúbico, considerado ainda uma chuva fraca.