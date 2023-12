Churrasco do CAV: Votuporanguense entrega moto zero km para o ganhador do sorteio 

O ganhador Junior Oyama recebeu as chaves do veículo das mãos do presidente do CAV, Edilberto Fiorentino – Caskinha, na Arena Plínio Marin.

Na manhã desta segunda-feira (11.dez), a Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, foi o palco da entrega da moto Honda/Biz zero km ao ganhador do sorteio realizado durante o Churrasco do CAV (Clube Atlético Votuporanguense). O grande felizardo, Junior Oyama, recebeu as chaves do veículo em um momento de grande emoção.

A entrega foi realizada pelo presidente do CAV, Edilberto Fiorentino – Caskinha, e sua presença destacou o comprometimento do clube em oferecer experiências significativas aos seus torcedores. A moto, gentilmente doada pelo empresário Valmir Dornelas, trouxe um toque especial à celebração do Votuporanguense.

Na oportunidade, Caskinha expressou sua satisfação em entregar o prêmio ao sortudo ganhador. A Arena Plínio Marin, cenário de tantas alegrias para os torcedores do CAV, foi o local escolhido para esse momento significativo.

Já o ganhador, Junior Oyama, visivelmente emocionado, agradeceu ao CAV e ao doador pela oportunidade única. A entrega da moto representa não apenas um prêmio valioso, mas também fortalece os laços entre o Clube e sua comunidade apaixonada.

De acordo com o Votuporanguense: “Este evento destaca o compromisso contínuo do Clube Atlético Votuporanguense em envolver e retribuir aos seus torcedores. O CAV permanece dedicado não apenas ao sucesso esportivo, mas também à criação de experiências memoráveis para todos os que fazem parte dessa vibrante comunidade.”