Churrasco do CAV: Um evento para torcedores e amantes do futebol 

O Clube Atlético Votuporanguense convida empresários e torcedores para o evento, nesta quinta-feira, das 18h30 às 22h, no Rotary Club Votuporanga 8 de Agosto; objetivo é arrecadar fundos para a temporada de 2024.

O Clube Atlético Votuporanguense promove, nesta quinta-feira (30.nov), um grandioso evento de churrasco no Rotary Club Votuporanga 8 de Agosto, localizado no Pampa Ville, das 18h30 às 22h. Evento tem como principal objetivo arrecadar fundos para a temporada de 2024, na qual o clube almeja uma performance destacada no Paulistão Sicredi A3.

A diretoria do CAV, que se manteve ativa com o apoio de patrocinadores e entusiastas, agora direciona seus esforços para envolver os torcedores e admiradores do time em uma causa maior. O evento promete ser uma experiência memorável para os participantes, oferecendo um sistema open bar e open food, além de entretenimento de qualidade.

Para tornar a ocasião ainda mais atraente, haverá o sorteio de uma Moto Biz 0km por meio de um bingo entre os participantes do evento. Os ingressos estão disponíveis por R$ 900,00, incluindo duas cartelas para o bingo e permissão para dois convidados. Já a opção de R$ 500,00 garante uma entrada e uma cartela para concorrer à moto.

O cardápio promete um delicioso churrasco acompanhado de variados petiscos, com bebidas inclusas. E para completar, a dupla sertaneja Bruno e Ed Carlos estará presente, trazendo grandes sucessos da música sertaneja e animando os participantes.

O presidente do CAV, Edilberto Fiorentino – Caskinha, enfatiza que o valor dos ingressos não é acessível a todos, mas é uma forma de alguns abnegados e apaixonados, que têm condições de comparecer ao evento, ajudarem a diretoria, visto que o futebol é algo muito caro para se manter.

No entanto, o presidente ressalta que o torcedor mais modesto pode ajudar a diretoria comprando ingressos dos jogos. “O amor pelo CAV não se mede pelo quanto você contribui. Somos gratos a todos que nos ajudam, independentemente do valor da ajuda. Alguns torcedores mencionaram a ideia de fazer um bingo, como antigamente era feito nos estádios, mas esses bingos enfrentam burocracia e questões que dificultam a realização dos mesmos. Pode-se observar que esses bingos não existem mais em nenhuma cidade”, disse Caskinha.

Para adquirir ingressos ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelas redes sociais do clube (@votuporanguenseoficial) ou pelos telefones (17) 99241-5616 e (17) 99135-8210. Os diretores do CAV expressam sua gratidão aos patrocinadores e amigos do clube e depositam grande esperança na participação ativa dos torcedores neste evento tão especial.