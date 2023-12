Churrasco do CAV sorteia Moto Biz zero quilômetro 

O evento atraiu uma multidão entusiasmada, incluindo empresários, políticos, e torcedores do Votuporanguense. O grande vencedor da noite foi Junior Oyama que faturou o veículo.

Em uma noite memorável para Votuporanga, o salão do Rotary Clube de Votuporanga “8 de Agosto” no Pampa Ville foi palco do Churrasco do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), evento que este ano contou com uma surpresa especial: o emocionante bingo da Moto Biz Zero Quilômetro. O empresário Valmir Dornelas, com seu gesto generoso, doou o prêmio que se tornou o ponto alto da noite.

A festa, atraiu uma multidão entusiasmada, incluindo empresários, políticos, e torcedores do CAV. A música ficou por conta da dupla Bruno e Ed Carlos e contou com a participação especial do cantor Giovani, da dupla Gian e Giovani, que embalaram o público com o melhor da música sertaneja.

Presenças ilustres como o prefeito Jorge Seba, o presidente da Câmara, Daniel David, e secretários municipais, incluindo o ex-presidente do clube e atual secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, marcaram o evento. Stringari destacou a importância do evento para o clube, afirmando que a alegria e a união são essenciais para o fortalecimento do CAV.

O prefeito Seba, em um discurso, relembrou o quase acesso histórico de 1961 do CAV no Estádio do Pacaembu e anunciou a inauguração em janeiro da iluminação da Arena Plinio Marin, um projeto iniciado na gestão do ex-prefeito Júnior Marão e concluído agora em sua gestão. Ele descreveu Marão como “um visionário”, gerando expectativas positivas para o futuro do clube com as partidas realizadas no período noturno.

O grande vencedor da noite foi Junior Oyama, que levou para casa a Moto Biz zero quilômetro. Oyama, visivelmente emocionado, declarou que o prêmio chegou em um momento perfeito. Ele parabenizou o clube pela iniciativa e ficou superfeliz com o prêmio.

Os diretores do CAV, Helton Borges e Roberto Beleza, expressaram sua gratidão e reafirmaram a união em prol do clube, que estreará dia 24 de janeiro. O evento também foi uma oportunidade para apresentar a comissão técnica do CAV, liderada pelo treinador Rogério Correa, que prometeu dedicação total aos sonhos do clube e dos torcedores.

A festa não foi apenas uma celebração do esporte, mas também um momento de união e otimismo para toda a comunidade de Votuporanga, deixando um clima de expectativa e entusiasmo para os futuros desafios do CAV no Paulistão Sicredi A3 em 2024.