Chrystian Barletta fará exames médicos nesta quinta antes de assinar com o Corinthians 

Jogador de 21 anos foi um dos destaques do time do ABC no Estadual e assinará por três anos.

Chrystian Barletta está cada vez mais próximo de ser anunciado como novo reforço do Corinthians. Ainda nesta quinta-feira, ele passará por exames cardiológicos e ortopédicos.

Destaque do São Bernardo no Paulistão, o meia-atacante cumprirá essa parte do protocolo antes de assinar contrato com o Timão. O vínculo deve ser válido até 2026.

Curiosamente, o Bernô já confirmou o acerto numa despedida feita em nota oficial. O Corinthians, por praxe, só faz o anúncio em suas redes sociais depois que todas as etapas foram cumpridas.

Embora os clubes ainda não confirmem, Barletta deve custar ao Timão cerca de R$ 6 milhões por 50% dos direitos do atleta de 21 anos. No domingo, ele acompanhou a eliminação do Corinthians no Paulistão de um dos camarotes da Neo Química Arena.

Autor de quatro gols em 13 jogos no Paulistão, o jogador foi um dos destaques da equipe do ABC no Estadual. Vice-líder do Grupo D, o São Bernardo avançou às quartas de final, mas foi eliminado pelo Palmeiras. A partida marcou a despedida de Barletta do São Bernardo.

Aos 21 anos, Barletta será o terceiro reforço do Corinthians na temporada. Em janeiro, chegaram o lateral-esquerdo Matheus Bidu e o atacante Romero.

Chrystian iniciou a carreira como profissional no Joinville e passou por Bahia e Chapecoense antes de chegar ao São Bernardo.

*Com informações do ge