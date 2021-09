China pede investigação sobre atentado contra consulado no Rio de Janeiro

Câmeras de segurança gravaram o momento em que um homem joga artefato. O portão do local foi danificado, mas ninguém ficou ferido.

O Consulado da China no Rio de Janeiro se manifestou após sua sede ter sido alvo de um ataque na quinta-feira (16). O órgão pediu uma investigação minuciosa e punição do responsável por atirar um artefato explosivo contra a construção.

“Mantendo estreita comunicação com as autoridades brasileiras, as missões diplomáticas e consulares da China no Brasil pedem a investigação minuciosa sobre o ataque, a punição do culpado nos termos da lei e medidas cabíveis para evitar que incidentes similares voltem a ocorrer”, diz a nota do consulado.