China afirma ter clonado vacas “altamente produtivas”

Experimento visa reduzir dependência do país em importar bovinos.

Cientistas chineses informaram terem clonado com sucesso três bezerros, que, uma vez crescidos, serão capazes de produzir 50% mais leite do que as vacas de raças importadas. Segundo o jornal estatal Ningxia Daily, o experimento foi realizado por pesquisadores da Universidade Noroeste de Ciência e Tecnologia Agrícola e Florestal, em Shaanxi.

Os bezerros foram criados a partir do clone das células da orelha das vacas da raça Holstein Friesian, originárias da Holanda, que são conhecidas pela alta produtividade de leite. Todos os bezerros nasceram na região de Ningxia, sendo o primeiro com 56,7 kg. Eles contam com a mesma forma e padrão de pele dos animais clonados.

O experimento científico acontece em meio aos esforços da China para reduzir a dependência de vacas de raças importadas. Isso porque, diante do crescimento da demanda por leite e queijo, Pequim importa cerca de 70% dos bovinos, acumulando 6,6 milhões de vacas holandesas. Dessas, no entanto, apenas cinco em cada 10 mil são altamente produtivas.

