Chegada do Papai Noel marca abertura noturna do comércio na segunda 

Prefeito Jorge Seba dará as chaves da cidade ao Papai Noel na noite de segunda-feira. Neste sábado (10) as lojas abrirão das 9h às 18h.

A noite de segunda-feira (12.dez) será de festa em Votuporanga. A Associação Comercial traz para o centro da cidade uma carreata anunciando a chegada do Papai Noel e a abertura das lojas em horário noturno a partir de segunda, conforme definido em Assembleia aberta com a presença dos comerciantes.

O percurso levará o Bom Velhinho para as regiões comerciais na segunda, a partir das 19h. A chegada na praça da Concha Acústica terá o encontro com o prefeito Jorge Seba que dará as chaves da cidade ao Papai Noel.

Horário noturno

O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h até o dia 23 de dezembro. No dia 24, funcionarão até 16h. Nos sábados de 10 e 17 de dezembro as lojas ficarão abertas das 9h às 18h.

Natal de prêmios

Neste ano, quem compra nas lojas associadas ACV concorre a prêmios pela campanha “Viva a Magia do Natal – É tempo de celebrar o amor e a vida” que vai sortear um carro Kwid Renault 0km e mais cinco vales-compras de R$ 1 mil. A ACV também premiará com vale-compras de R$ 200,00 os vendedores responsáveis pelo atendimento dos sortudos. O sorteio será no dia 7 de janeiro, às 10h, na praça da Concha Acústica.

Segundo sábado

Neste sábado (10) as lojas abrirão das 9h às 18h numa grande oportunidade para clientes anteciparem suas compras de Natal.